США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году — Reuters

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пригласят Россию принять участие в заседаниях в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре следующего года в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника США Мэттью Мюррея.

По сведениям агентства, Мюррей не уточнил, посетит ли российский президент Владимир Путин встречу лидеров форума АТЭС в 2023 году.