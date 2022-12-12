США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году — Reuters
11:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты пригласят Россию принять участие в заседаниях в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре следующего года в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника США Мэттью Мюррея.
По сведениям агентства, Мюррей не уточнил, посетит ли российский президент Владимир Путин встречу лидеров форума АТЭС в 2023 году.
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