В России выявили 6 376 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:20 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 376, летальных исходов из-за ковида — на 50. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 7 096 случаев заражения и 51 смерть, всего с начала пандемии — 21 671 528 и 392 661 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 5 032 против 5 718 днем ранее, до 21 066 616.
НОВОСТИ
- 12:20 12.12.2022
- Признание Меркель подтверждает, что нельзя верить подписанным Европой документам — Пушилин
- 12:05 12.12.2022
- В Москве выявили 1 213 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 12.12.2022
- Запад не ответил на вопрос о происхождении упавших в Польше ракет — Гаврилов
- 11:35 12.12.2022
- Сбербанк сделал бесплатным светофор риска
- 11:32 12.12.2022
- ЕС примет очень жесткие санкции против Ирана — Боррель
- 11:05 12.12.2022
- Азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор, сообщают в Карабахе
- 11:00 12.12.2022
- США пригласят Россию на заседания форума АТЭС в Сан-Франциско в 2023 году — Reuters
- 10:32 12.12.2022
- Индия приступает к расчетам в рупиях в торговле с Россией на следующей неделе — СМИ
- 10:20 12.12.2022
- Иероглиф «сражение» выбран в Японии символом 2022 года
- 10:05 12.12.2022
- Продолжительность жизни в РФ с конца 2021 г. увеличилась на 1,8 года — Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать