Сбербанк сделал бесплатным светофор риска
11:35 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут бесплатно проверить уровень риска блокировки по 115-ФЗ. Бесплатный светофор риска блокировки добавлен в интерфейс личного кабинета интернет-банка СберБизнес и открыт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Цвета светофора сигнализируют об уровне риска. Зеленый (низкий уровень риска) означает, что с бизнесом всё в порядке. Желтый (средний уровень риска) – у банка могут возникнуть вопросы к операциям по счету клиента. Красный (высокий уровень риска) – есть негативные факторы, стоит обратиться в банк, чтобы уточнить детали и исправить ситуацию. Уровень риска рассчитывается по внутренней методике Сбера и учитывает оценку Банка России, а показатели светофора обновляются каждый день.
«Вопросы комплаенс актуальны для любого бизнеса. 115-ФЗ требует от банков применять меры внутреннего контроля, – отметил Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. – Мы в Сбере понимаем, что часто клиенты совершают ошибки из-за элементарной невнимательности или неосведомленности, а не из злого умысла. И поэтому уже несколько лет мы развиваем бесплатные обучающие материалы и сервисы для бизнеса. Если мы видим отклонения, то сразу направляем рекомендации о том, как исправить ситуацию. Более того, мы сделали бесплатным для клиентов светофор риска блокировки, который позволяет предпринимателю самостоятельно контролировать уровень риска своего бизнеса».
В образовательном разделе «Как избежать ограничения операций по счету» на сайте Сбербанка собраны инструкции, статьи и онлайн-курсы по работе с возможными рисками.
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