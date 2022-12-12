Сбербанк сделал бесплатным светофор риска

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпоративные клиенты Сбера теперь могут бесплатно проверить уровень риска блокировки по 115-ФЗ. Бесплатный светофор риска блокировки добавлен в интерфейс личного кабинета интернет-банка СберБизнес и открыт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Цвета светофора сигнализируют об уровне риска. Зеленый (низкий уровень риска) означает, что с бизнесом всё в порядке. Желтый (средний уровень риска) – у банка могут возникнуть вопросы к операциям по счету клиента. Красный (высокий уровень риска) – есть негативные факторы, стоит обратиться в банк, чтобы уточнить детали и исправить ситуацию. Уровень риска рассчитывается по внутренней методике Сбера и учитывает оценку Банка России, а показатели светофора обновляются каждый день.

«Вопросы комплаенс актуальны для любого бизнеса. 115-ФЗ требует от банков применять меры внутреннего контроля, – отметил Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка. – Мы в Сбере понимаем, что часто клиенты совершают ошибки из-за элементарной невнимательности или неосведомленности, а не из злого умысла. И поэтому уже несколько лет мы развиваем бесплатные обучающие материалы и сервисы для бизнеса. Если мы видим отклонения, то сразу направляем рекомендации о том, как исправить ситуацию. Более того, мы сделали бесплатным для клиентов светофор риска блокировки, который позволяет предпринимателю самостоятельно контролировать уровень риска своего бизнеса».

В образовательном разделе «Как избежать ограничения операций по счету» на сайте Сбербанка собраны инструкции, статьи и онлайн-курсы по работе с возможными рисками.