Признание Меркель подтверждает, что нельзя верить подписанным Европой документам — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время, чтобы она стала сильнее, говорят лишь о том, что даже подписанные европейскими странами международные документы не заслуживают доверия. Об этом заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Это абсолютно откровенное признание в том, что нынешней Европе, кажущейся прогрессивной, в лице Германии, Франции, других стран нельзя доверять вообще. Не то что словам [нельзя доверять], нельзя доверять подписанным соглашениям, международным документам, международным актам, которые одобрены резолюциями Совета Безопасности ООН. Это очень серьезно ломает конструкцию взаимодействия на международной арене и вызывает только сожаление», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Пушилин подчеркнул, что откровения Меркель как нельзя лучше демонстрируют истинные намерения сторон. В то время как Россия пыталась урегулировать конфликт дипломатическими методами, позиция Запада была иной. «Наши оппоненты готовы идти на абсолютно любые шаги и не останавливаются ни перед чем. С абсолютной уверенностью можно сказать, что кровь, которая проливается в Донбассе все эти 8,5 лет, гибель людей <…> лежит на западных странах и лично на госпоже Меркель», — сказал он.

В опубликованном 7 декабря текущего года интервью германской газете «Цайт» Меркель заявила буквально следующее: «Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина». По ее словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объеме, в котором они делают это теперь.