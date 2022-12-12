Из украинского плена удалось освободить 150 военных ЛНР, каждый из них заявил о пытках

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сто пятьдесят военных Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) удалось освободить из украинского плена за все время эскалации, каждый из них сообщил о пытках со стороны украинских силовиков. Об этом в понедельник сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«На сегодняшний момент 150 военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики были освобождены из украинского плена, и каждый из них засвидетельствовал нам, что в отношении них применялось нечеловеческое обращение. Более 100 из них заявили о применении к ним мер физического насилия», — сказала она.