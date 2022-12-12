Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации - Фальков
13:05 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все университетские преподаватели с учеными степенями получили отсрочку от мобилизации, сообщил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
«Есть такой механизм бронирования, он прописан в законе, и, кстати, университеты им лучше воспользовались, чем научные организации. И в общем-то для сохранения научного потенциала — мы сейчас заслушали все 120 университетов за семь дней, всем задавали вопросы, и ни в одном университете это проблемой не является. Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования, уж квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, специально каких-то механизмов дополнительно не требуется», — сказал Фальков.
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