Количество опасных сближений российских спутников с мусором выросло почти вдвое — ЦНИИмаш
14:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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