Количество опасных сближений российских спутников с мусором выросло почти вдвое — ЦНИИмаш

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество опасных сближений российских спутников и МКС с космическим мусором в 2022 году составило около 70 тыс., тогда как в течение предыдущего года было зафиксировано более 40 тыс. подобных случаев. Об этом в интервью журналу «Вестник ГЛОНАСС», опубликованном в понедельник, сообщил советник генерального директора АО «ЦНИИмаш» Максим Пеньков.