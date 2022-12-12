Собянин и Мурашко открыли в Зюзине крупнейший в Москве онкодиспансер
13:35 12.12.2022
В Москве открыт новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» на улице Азовской в Зюзино. В церемонии открытия участвовали мэр мегаполиса Сергей Собянин и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Как отметил мэр, онкология остается самой опасной болезнью века: "Каждый год около 50 000 москвичей встают в регистр, фиксируются вновь выявленные заболевания. Чрезвычайно важно выстроить понятную четкую систему, чтобы пациент от первичной настороженности до диагностики лечения и последующего наблюдения был в понятной единой системе. Ни один человек не должен быть потерян, не должно быть потеряно время лечения, и, конечно, качество его должно быть максимально высоким. Все эти стандарты в Москве внедряются очень активно в последние три года, и я надеюсь, что в течение года-двух мы закончим реконструкцию и всей материальной базы, включая строительство новых объектов, реконструкцию действующих так, чтобы на всех уровнях и во всех шести центрах, которые мы образовали, был одинаково высокий уровень помощи для москвичей».
По словам Михаила Мурашко, в новом центре у врачей будут огромные возможности диагностики, химиотерапии.
Уже сейчас в ЦАОП можно записаться на консультацию, первых пациентов центр начнет принимать 26 декабря. Планируется, что учреждение сможет обеспечить 470 посещений в смену.
Центр оснащен самым современным оборудованием, например таким, как рентгеновский комплекс «Ренекс-2», компьютерные томографы Canon Aquilion Prime SP и Aquilion Lightning, магнитно-резонансный томограф Siemens Magnetom Aera, маммограф Fujifilm Amulet Innovality, аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование.
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