Иран расширил санкции против физических и юрлиц Британии и ЕС за поддержку терроризма

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана расширили в понедельник санкционный список, включив в него ряд физических и юридических лиц из Великобритании и Евросоюза в том числе за поддержу терроризма и разжигание ненависти. Соответствующие заявления опубликовал в понедельник МИД исламской республики.

В них указывается, что санкции в отношении этих лиц введены в связи с «преднамеренными действиями в поддержку терроризма и террористических группировок», а также за «разжигание ненависти, подстрекательство к терроризму и насилию», которые привели к беспорядкам, террористическим актам и нарушению прав человека в отношении иранского народа. Под ограничения подпали 5 юридических и 10 физических лиц из ЕС, а также 4 организации и 13 человек из Великобритании.