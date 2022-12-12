Посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестные отправили окровавленный пакет в посольство Украины в Греции, сообщает в понедельник украинское издание «Клименко тайм».

Адрес отправителя пакета такой же, как на конвертах, которые ранее поступили в украинские диппредставительства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что подозрительные пакеты поступали в украинские посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и в других странах.