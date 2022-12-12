Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года, но в Кремле рассчитывают, что глава государства найдет возможность пообщаться со СМИ, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с [журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных [визитов]», — сказал Песков.