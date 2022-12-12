ПВО РФ уничтожили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в ДНР
15:32 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства ПВО РФ уничтожили в воздухе два украинских самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.
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