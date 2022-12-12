Потери ВСУ в РСЗО на запорожском направлении за 3 дня сравнимы с итогами 2 месяцев — Рогов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы на запорожском направлении на прошлой неделе уничтожили примерно столько же украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) западного производства, сколько Киев раньше терял за два месяца. Об этом заявил ТАСС в понедельник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На прошлой неделе было уничтожено у нас на запорожском направлении в течение буквально трех дней порядка полутора десятков РСЗО MLRS, HIMARS и MARS II американского и немецкого производства, это [в населенных пунктах] Шевченковское, Григоворовка, Кривой Рог и на границе Запорожской области и ДНР. Впервые количество уничтоженных РСЗО на запорожском направлении соизмеримо с потерями противника за два месяца в РСЗО именно импортного производства», — сказал собеседник агентства.