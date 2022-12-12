Нацбанк Украины «напечатал» еще более 15 млрд гривен — Железняк

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный банк Украины провел эмиссию денежных средств в размере 15 млрд гривен (406 млн долларов), доведя общую сумму вброшенных в экономику страны средств за текущий год до 385 млрд гривен (10,4 млрд долларов). Об этом сообщил в понедельник в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Еще 15 млрд гривен „напечатал“ Нацбанк в декабре. Общая сумма финансирования бюджета в текущем году уже 385 млрд гривен», — написал он.

По словам политика, регулятор планирует до конца года «напечатать» еще 15 млрд гривен, и тогда сумма достигнет максимально возможного предела в размере 400 млрд гривен (10,8 млрд долларов).