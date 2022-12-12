В РФ предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

17:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили разрешить голосовать на выборах подросткам с 16 лет. Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР и сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

Авторы документа отмечают, что сейчас многие молодые люди «созревают» гораздо раньше.

Предполагается наделить гражданина, достигшего возраста 16 лет, правом избирать и голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией и соответствующими законами, — быть избранным депутатом законодательного органа госвласти, выборным должностным лицом.

Поправки необходимы для «вовлечения в избирательный процесс молодёжи, а также повышения явки на выборах», отмечается в пояснительной записке. Говорит Москва