В РФ предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
17:32 12.12.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В России предложили разрешить голосовать на выборах подросткам с 16 лет. Законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР и сенатор от Амурской области Иван Абрамов.
Авторы документа отмечают, что сейчас многие молодые люди «созревают» гораздо раньше.
Предполагается наделить гражданина, достигшего возраста 16 лет, правом избирать и голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного Конституцией и соответствующими законами, — быть избранным депутатом законодательного органа госвласти, выборным должностным лицом.
Поправки необходимы для «вовлечения в избирательный процесс молодёжи, а также повышения явки на выборах», отмечается в пояснительной записке. Говорит Москва
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