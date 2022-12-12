В Госдепе призвали Вильнюс признать, что ряд национальных героев Литвы причастен к Холокосту
18:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн, находившаяся на прошлой неделе в Литве, призвала Вильнюс называть вещи своими именами и признать, что некоторые участники послевоенного вооруженного сопротивления советской власти участвовали во время Второй мировой войны в организованном нацистами массовом уничтожении евреев. Об этом она заявила агентству Эльта, сообщившему в понедельник о позиции американского дипломата.
«Проблема существует [во многих странах, которые были оккупированы нацистами]. Есть она и в Литве. Восхваляются, увековечиваются памятниками люди, которые видятся как национальные герои, потому что они боролись против Советов, но одновременно они были и нацистскими коллаборационистами, участвовали в преступлениях нацизма, в геноциде», — приводятся в сообщении ее слова.
В этой связи Джермейн указала на двух человек — Йонаса Норейку, который при нацистах был начальником Шяуляйского уезда и подписал приказ о переселении местных евреев в гетто, а также Юозаса Крикштапониса, отряд которого участвовал в убийствах евреев в Белоруссии. «Такие примеры есть на Украине, в Хорватии, других странах», — отметила представитель Госдепартамента.
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