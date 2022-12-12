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Премьер Венгрии высмеял Европарламент в связи с коррупционным скандалом в его руководстве

18:40 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял Европарламент в связи с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана заместитель председателя этого законодательного органа Ева Кайли.

В понедельник глава венгерского правительства написал на своей странице в «Твиттере»: «С добрым утром, Европарламент!» Орбан сопроводил это пожелание фотографией хохочущих европейских политиков с подписью: «Европарламент всерьез обеспокоен по поводу коррупции в Венгрии».

Фраза почти дословно взята из ноябрьской резолюции Европарламента, рекомендовавшего руководству Евросоюза не предоставлять Венгрии причитающиеся ей средства из европейских фондов в связи с недостаточными антикоррупционными усилиями.

Кайли была задержана бельгийской полицией по делу о коррупции, связанному с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

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