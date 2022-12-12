Польша оказала Украине военную помощь на сумму около $2 млрд — Дуда

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма оказанной Польшей Украине военной поддержки составляет около 2 млрд долларов. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам польского лидера, с президентом Германии они сошлись во мнении, что «Украину нужно поддерживать изо всех сил». «Нужно поддерживать Украину в военном смысле. Польша обеспечивает такую возможность военной поддержки в том числе, предоставляя свою территорию для реализации этой поддержки. Мы сами отправили огромную поддержку Украине по нашим меркам. Мы оцениваем ее в около 2 млрд долларов. Это очень большая для нас сумма», — сказал Дуда.