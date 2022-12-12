Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних
20:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил в начале следующего года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с кабмином, сообщается в понедельник на сайте Кремля.
«Обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, предусмотрев в течение 2023 года дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики, для достижения целевых показателей», — говорится в одном из пунктов перечня поручений.
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