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НОВОСТИ

G7 пообещала восстановить и защитить критическую инфраструктуру Украины

20:40 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) пообещали восстановить и защитить критическую энергетическую и водную инфраструктуру Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении лидеров G7 по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции.

«Мы полны решимости помочь Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры. Мы будем помогать Украине в обеспечении готовности к зиме, будем продолжать поддерживать ее гражданскую устойчивость и будем наращивать наши усилия в этом направлении во время международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря», — сообщается в заявлении.

Страны G7 также пообещали продолжать оказывать Украине военную помощь с акцентом на предоставление ВСУ средств противовоздушной обороны.

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