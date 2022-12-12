G7 пообещала восстановить и защитить критическую инфраструктуру Украины
20:40 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) пообещали восстановить и защитить критическую энергетическую и водную инфраструктуру Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении лидеров G7 по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции.
«Мы полны решимости помочь Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры. Мы будем помогать Украине в обеспечении готовности к зиме, будем продолжать поддерживать ее гражданскую устойчивость и будем наращивать наши усилия в этом направлении во время международной конференции, которая состоится в Париже 13 декабря», — сообщается в заявлении.
Страны G7 также пообещали продолжать оказывать Украине военную помощь с акцентом на предоставление ВСУ средств противовоздушной обороны.
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