Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента
21:20 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру.
По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.
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