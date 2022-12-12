0
0
0
НОВОСТИ

Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента

21:20 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгийская полиция провела в понедельник обыск в здании Европейского парламента в Брюсселе в рамках расследования приведшего к аресту заместителя главы ЕП Евы Кайли и еще трех человек дела о коррупции в связи с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру.

По ее информации, это уже двадцатый обыск за четыре дня в рамках дела о подозрении в выплате крупных денежных сумм третьим лицам, способным оказывать влияние на решения Европейского парламента.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 12.12.2022
G7 пообещала восстановить и защитить критическую инфраструктуру Украины
0
114
20:00 12.12.2022
Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних
0
186
19:20 12.12.2022
Польша оказала Украине военную помощь на сумму около $2 млрд — Дуда
0
187
18:40 12.12.2022
Премьер Венгрии высмеял Европарламент в связи с коррупционным скандалом в его руководстве
0
256
18:00 12.12.2022
В Госдепе призвали Вильнюс признать, что ряд национальных героев Литвы причастен к Холокосту
0
273
17:32 12.12.2022
В РФ предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет
0
247
17:12 12.12.2022
Нацбанк Украины «напечатал» еще более 15 млрд гривен — Железняк
0
284
17:00 12.12.2022
Потери ВСУ в РСЗО на запорожском направлении за 3 дня сравнимы с итогами 2 месяцев — Рогов
0
314
16:32 12.12.2022
Профицит бюджета РФ за январь — ноябрь составил 557 млрд рублей
0
344
16:12 12.12.2022
Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро Еврофонда мира, поставляющего оружие Киеву
0
308

Возврат к списку