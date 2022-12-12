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НОВОСТИ

Зеленский признал, что Украине будет очень сложно без поддержки США

22:00 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что его стране будет крайне сложно без поддержки США, поэтому официальный Киев следит за климатом в Вашингтоне.

«Мы понимаем, что происходит в США, мы за этим следим, это правда, для нас это важно, потому что США — лидер в поддержки Украины, и без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно. Кстати, вопрос, когда закончится война, также зависит от этой поддержки, чтобы она была короче, нужна более мощная помощь», — сказал он в интервью американскому телеведущему Дэвиду Леттерману для стримингового сервиса Netflix («Нетфликс»), которое вышло в эфир в понедельник.

По его словам, Киев прислушивается к сигналам со всех сторон. «Потому что если изменится климат в политике, в Конгрессе, это может очень сильно повлиять на помощь Украине», — добавил Зеленский.

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