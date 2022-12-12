Украинские диверсанты подорвали мост в пригороде Мелитополя — Рогов
22:40 12.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские диверсанты подорвали в понедельник вечером опоры моста в пригороде Мелитополя. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Террористами был поврежден мост в селе Константиновке — восточном пригороде Мелитополя», — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, диверсантами у опоры моста была заложена взрывчатка, сообщил Рогов. «Основная цель террористов — нарушить поставки жизненно важных грузов, продуктов, лекарств и стройматериалов на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей», — добавил глава движения.
Ранее сегодня Рогов сообщил ТАСС, что два громких взрыва были слышны вечером в Мелитополе.
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