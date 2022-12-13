0
0
88
НОВОСТИ

США считают, что введенный лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть

09:00 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенный западными странами лимит уже привел к снижению цен на российскую нефть. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы ввели этот лимит цен, чтобы глобальный энергетический рынок продолжал оставаться стабильным, не предоставляя при этом РФ дохода, который мог бы использоваться в войне на Украине. Ряд стран согласился соблюдать потолок цен. Но даже в случае стран, которые формально не присоединились к нему, лимит оказывает влияние и способствует снижению цен на российскую нефть. Даже до того момента, когда лимит вступил в силу, цена российской нефти уже снизилась», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 13.12.2022
Нидерланды хотят принять у себя трибунал по Украине — МИД
0
46
09:20 13.12.2022
В счета оплаты ЖКХ включат "умные счетчики" - СМИ
0
68
09:05 13.12.2022
Большинство стран Евросоюза согласились заморозить средства из фонда ЕС для Венгрии — ДПА
0
92
22:40 12.12.2022
Украинские диверсанты подорвали мост в пригороде Мелитополя — Рогов
0
553
22:00 12.12.2022
Зеленский признал, что Украине будет очень сложно без поддержки США
0
507
21:20 12.12.2022
Бельгийская полиция провела обыск в здании Европарламента
0
545
20:40 12.12.2022
G7 пообещала восстановить и защитить критическую инфраструктуру Украины
0
587
20:00 12.12.2022
Путин поручил в 2023 году проиндексировать зарплаты бюджетников темпами не ниже средних
0
573
19:20 12.12.2022
Польша оказала Украине военную помощь на сумму около $2 млрд — Дуда
0
559
18:40 12.12.2022
Премьер Венгрии высмеял Европарламент в связи с коррупционным скандалом в его руководстве
0
658

Возврат к списку