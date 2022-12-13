Большинство стран Евросоюза согласились заморозить средства из фонда ЕС для Венгрии — ДПА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство стран — членов Европейского союза согласились заморозить причитающиеся Венгрии средства из Фонда сбалансированного развития ЕС из-за недостаточно активной борьбы с коррупцией в стране. Однако сумма не должна быть такой большой, как предлагает Еврокомиссия (ЕК), сообщило в понедельник агентство ДПА со ссылкой на дипломатические источники.

По его информации, причиной данного решения являются опасения относительно того, что средства ЕС используются в Венгрии не по назначению из-за неадекватных мер по борьбе с коррупцией.

Незадолго до того, как соглашение было достигнуто, ЕК рекомендовала правительствам государств — членов Евросоюза заморозить для Венгрии доступ к субсидиям в размере 7,5 млрд евро, выплачиваемым из Фонда сбалансированного развития ЕС, пишет ДПА.