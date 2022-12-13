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НОВОСТИ

В счета оплаты ЖКХ включат "умные счетчики" - СМИ

09:20 13.12.2022 Источник: Известия

В платежах ЖКХ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Проработать такую меру Минстрою поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям (РСО), и их услуги планируют включить в квитанции, пояснили специалисты.

Сейчас «умные» счетчики — головная боль для граждан: нужно нанимать компании для их установки, для проведения поверок, для замены. Плюс в этой сфере орудуют мошенники, навязывающие ненужные услуги или оказывающее их по завышенным тарифам.

По мнению экспертов, новация позволит бороться с аферистами.  Известия

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