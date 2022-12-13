Нидерланды хотят принять у себя трибунал по Украине — МИД

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна готова принять у себя специальный трибунал по Украине. Об этом сообщила в понедельник нидерландская вещательная компания «Недерландсе омруп стихтинг» (NOS).

По ее данным, Хукстра заявил, что если есть необходимость в таком трибунале, он может быть создан в Гааге. Однако NOS отмечает, что для организации процесса существует правовой пробел. По словам главы МИД Нидерландов, «должны быть рассмотрены все варианты, ведущие к судебному преследованию за преступления». Он отметил, что для создания трибунала необходима международная политическая и финансовая поддержка.