0
0
134
НОВОСТИ

Миллиардер из Китая был задержан в Лондоне из-за обвинений в подкупе чиновников в США

10:05 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Лондона задержала китайского миллиардера, председателя правления и генерального директора девелоперской компании Guangzhou R&F Properties Чжан Ли. Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник сообщении в официальном аккаунте компании в китайской социальной сети WeChat.

«Чжан Ли был задержан по доносу о том, что он в качестве меры подкупа организовал в Китае банкет для руководителей департамента коммунальных служб американского города Сан-Франциско, а также обеспечил их проживанием в отеле», — отмечается в заявлении компании.

Согласно документу, Guangzhou R&F Properties планирует принять юридические меры в отношении «этого ложного доноса».

К настоящему времени миллиардер отпущен под залог 15 млн фунтов стерлингов (около 18,4 млн долларов). Британский суд продолжает рассматривать вопрос об экстрадиции в США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 13.12.2022
В планы научных работ включат исследования о колониальной политике Европы
0
14
11:05 13.12.2022
На территорию промзоны в Брянской области упали фрагменты ракеты ВСУ
0
62
11:00 13.12.2022
Министр обороны Индии заявил о попытке вторжения военных армии КНР на индийскую территорию
0
68
10:45 13.12.2022
В программы вузов введут курс по истории религий
0
91
10:32 13.12.2022
Политик от ведущей оппозиционной партии Индии задержан за призывы убить премьера — ТВ
0
98
10:20 13.12.2022
Повышения платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков не произойдет — аппарат Чернышенко
0
116
10:00 13.12.2022
США отправили Киеву первую партию энергооборудования в качестве помощи — Reuters
0
136
09:32 13.12.2022
Нидерланды хотят принять у себя трибунал по Украине — МИД
0
172
09:20 13.12.2022
В счета оплаты ЖКХ включат "умные счетчики" - СМИ
0
176
09:05 13.12.2022
Большинство стран Евросоюза согласились заморозить средства из фонда ЕС для Венгрии — ДПА
0
188

Возврат к списку