Миллиардер из Китая был задержан в Лондоне из-за обвинений в подкупе чиновников в США
10:05 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Лондона задержала китайского миллиардера, председателя правления и генерального директора девелоперской компании Guangzhou R&F Properties Чжан Ли. Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник сообщении в официальном аккаунте компании в китайской социальной сети WeChat.
«Чжан Ли был задержан по доносу о том, что он в качестве меры подкупа организовал в Китае банкет для руководителей департамента коммунальных служб американского города Сан-Франциско, а также обеспечил их проживанием в отеле», — отмечается в заявлении компании.
Согласно документу, Guangzhou R&F Properties планирует принять юридические меры в отношении «этого ложного доноса».
К настоящему времени миллиардер отпущен под залог 15 млн фунтов стерлингов (около 18,4 млн долларов). Британский суд продолжает рассматривать вопрос об экстрадиции в США.
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