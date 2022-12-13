Миллиардер из Китая был задержан в Лондоне из-за обвинений в подкупе чиновников в США

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Лондона задержала китайского миллиардера, председателя правления и генерального директора девелоперской компании Guangzhou R&F Properties Чжан Ли. Об этом говорится в опубликованном в ночь на вторник сообщении в официальном аккаунте компании в китайской социальной сети WeChat.

«Чжан Ли был задержан по доносу о том, что он в качестве меры подкупа организовал в Китае банкет для руководителей департамента коммунальных служб американского города Сан-Франциско, а также обеспечил их проживанием в отеле», — отмечается в заявлении компании.

Согласно документу, Guangzhou R&F Properties планирует принять юридические меры в отношении «этого ложного доноса».

К настоящему времени миллиардер отпущен под залог 15 млн фунтов стерлингов (около 18,4 млн долларов). Британский суд продолжает рассматривать вопрос об экстрадиции в США.