Повышения платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков не произойдет — аппарат Чернышенко
10:20 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко опровергли появившуюся в СМИ информацию об увеличении платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за установки «умных» счетчиков, отметив, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет к ее снижению при использовании таких счетчиков.
«Развитие системы „умных“ приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Результат — активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий. Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием „умных“ счетчиков», — сказали журналистам в аппарате.
Ранее газета «Известия» написала, что в платежах за ЖКУ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах.
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