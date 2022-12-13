Повышения платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков не произойдет — аппарат Чернышенко

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко опровергли появившуюся в СМИ информацию об увеличении платежей за жилищно-коммунальные услуги из-за установки «умных» счетчиков, отметив, что методику расчета стоимости ЖКУ планируется скорректировать, что приведет к ее снижению при использовании таких счетчиков.

«Развитие системы „умных“ приборов учета призвано усилить проникновение искусственного интеллекта в сферу ЖКХ (сейчас только 6% компаний этой сферы его внедряют) и дать существенный экономический эффект, в том числе для граждан. Результат — активное обновление инфраструктуры и снижение рисков аварий. Что касается повышения тарифов, об этом речи не идет. Более того, предполагается, что методика расчета стоимости услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована, что приведет к снижению стоимости услуг с использованием „умных“ счетчиков», — сказали журналистам в аппарате.

Ранее газета «Известия» написала, что в платежах за ЖКУ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах.