Политик от ведущей оппозиционной партии Индии задержан за призывы убить премьера — ТВ
10:32 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из лидеров регионального отделения ведущей в Индии оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в штате Мадхья-Прадеш, бывший госминистр Раджа Патерия задержан во вторник из-за призывов убить премьер-министра Нарендру Моди. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.
В понедельник индийские телеканалы распространили видео, на котором Патерия, обращаясь к сторонникам ИНК на партийном собрании, призывает «быть готовыми убить премьер-министра Моди, чтобы спасти конституцию». Политик при этом заявляет, что премьер «раскалывает общество».
Патерия затем объяснил, что имел в виду не физическое убийство, а «победу на выборах над Моди». Однако правительство штата Мадхья-Прадеш обратилось в полицию с требованием немедленно возбудить дело против оппозиционного политика «за призывы к убийству действующего премьер-министра».
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