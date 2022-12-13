0
0
94
НОВОСТИ

Политик от ведущей оппозиционной партии Индии задержан за призывы убить премьера — ТВ

10:32 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из лидеров регионального отделения ведущей в Индии оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в штате Мадхья-Прадеш, бывший госминистр Раджа Патерия задержан во вторник из-за призывов убить премьер-министра Нарендру Моди. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.

В понедельник индийские телеканалы распространили видео, на котором Патерия, обращаясь к сторонникам ИНК на партийном собрании, призывает «быть готовыми убить премьер-министра Моди, чтобы спасти конституцию». Политик при этом заявляет, что премьер «раскалывает общество».

Патерия затем объяснил, что имел в виду не физическое убийство, а «победу на выборах над Моди». Однако правительство штата Мадхья-Прадеш обратилось в полицию с требованием немедленно возбудить дело против оппозиционного политика «за призывы к убийству действующего премьер-министра».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 13.12.2022
В планы научных работ включат исследования о колониальной политике Европы
0
14
11:05 13.12.2022
На территорию промзоны в Брянской области упали фрагменты ракеты ВСУ
0
62
11:00 13.12.2022
Министр обороны Индии заявил о попытке вторжения военных армии КНР на индийскую территорию
0
68
10:45 13.12.2022
В программы вузов введут курс по истории религий
0
91
10:20 13.12.2022
Повышения платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков не произойдет — аппарат Чернышенко
0
116
10:05 13.12.2022
Миллиардер из Китая был задержан в Лондоне из-за обвинений в подкупе чиновников в США
0
140
10:00 13.12.2022
США отправили Киеву первую партию энергооборудования в качестве помощи — Reuters
0
136
09:32 13.12.2022
Нидерланды хотят принять у себя трибунал по Украине — МИД
0
172
09:20 13.12.2022
В счета оплаты ЖКХ включат "умные счетчики" - СМИ
0
176
09:05 13.12.2022
Большинство стран Евросоюза согласились заморозить средства из фонда ЕС для Венгрии — ДПА
0
188

Возврат к списку