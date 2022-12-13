Политик от ведущей оппозиционной партии Индии задержан за призывы убить премьера — ТВ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из лидеров регионального отделения ведущей в Индии оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в штате Мадхья-Прадеш, бывший госминистр Раджа Патерия задержан во вторник из-за призывов убить премьер-министра Нарендру Моди. Об этом сообщил телеканал Эн-ди-ти-ви.

В понедельник индийские телеканалы распространили видео, на котором Патерия, обращаясь к сторонникам ИНК на партийном собрании, призывает «быть готовыми убить премьер-министра Моди, чтобы спасти конституцию». Политик при этом заявляет, что премьер «раскалывает общество».

Патерия затем объяснил, что имел в виду не физическое убийство, а «победу на выборах над Моди». Однако правительство штата Мадхья-Прадеш обратилось в полицию с требованием немедленно возбудить дело против оппозиционного политика «за призывы к убийству действующего премьер-министра».