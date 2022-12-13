На территорию промзоны в Брянской области упали фрагменты ракеты ВСУ

11:05 Источник: Интерфакс

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник сообщил об обстреле города Клинцы.

"Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО (...) ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны", - написал Богомаз в соцсетях.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.