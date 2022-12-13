0
0
50
НОВОСТИ

На территорию промзоны в Брянской области упали фрагменты ракеты ВСУ

11:05 13.12.2022 Источник: Интерфакс

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник сообщил об обстреле города Клинцы.

"Сегодня ночью ВСУ произвели обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО (...) ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны", - написал Богомаз в соцсетях.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 13.12.2022
В планы научных работ включат исследования о колониальной политике Европы
0
14
11:00 13.12.2022
Министр обороны Индии заявил о попытке вторжения военных армии КНР на индийскую территорию
0
68
10:45 13.12.2022
В программы вузов введут курс по истории религий
0
91
10:32 13.12.2022
Политик от ведущей оппозиционной партии Индии задержан за призывы убить премьера — ТВ
0
98
10:20 13.12.2022
Повышения платежей ЖКХ из-за «умных» счетчиков не произойдет — аппарат Чернышенко
0
116
10:05 13.12.2022
Миллиардер из Китая был задержан в Лондоне из-за обвинений в подкупе чиновников в США
0
140
10:00 13.12.2022
США отправили Киеву первую партию энергооборудования в качестве помощи — Reuters
0
136
09:32 13.12.2022
Нидерланды хотят принять у себя трибунал по Украине — МИД
0
172
09:20 13.12.2022
В счета оплаты ЖКХ включат "умные счетчики" - СМИ
0
176
09:05 13.12.2022
Большинство стран Евросоюза согласились заморозить средства из фонда ЕС для Венгрии — ДПА
0
188

Возврат к списку