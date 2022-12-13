В планы научных работ включат исследования о колониальной политике Европы

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и ее последствиях. Такая задача поставлена по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.

«Обеспечить включение в планы научных работ научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих научные исследования за счет средств федерального бюджета, научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах», — говорится в перечне поручений, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Поручение дано Минобрнауки России совместно с РАН и Российским историческим обществом. Выполнить его нужно до 1 февраля 2023 года.