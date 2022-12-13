В Москве выявили 1 018 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 018 против 1213 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 273 235 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве за сутки возросло на 17 против 16 днем ранее — до 47 196. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 713 — до 3 079 251.