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НОВОСТИ

В этом году в России предотвращено 64 теракта — НАК

13:05 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили в этом году 123 террористических преступления в России, в том числе 64 теракта. Об этом журналистам сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), где под председательством директора ФСБ Александр Бортникова прошло совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба, на котором подвели итоги работы в 2022 году и определили приоритетные направления деятельности на 2023 год.

«В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта. Пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций», — сообщили в НАК.

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