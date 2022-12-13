Нетаньяху заверил, что Израиль при власти его коалиции не станет религиозным государством

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не будет превращаться в государство, управляемое религиозными законами, несмотря на приход к власти коалиции, в которую входят ультраортодоксальные еврейские партии. Об этом заявил во вторник лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, которому поручено формирование нового кабмина страны.

«Мы сохраним статус-кво. Каждый будет жить по своей вере. Это не будет государство галахи (свод иудейских религиозных законов — прим. ТАСС). Это будет страна, где мы обращаемся ко всем гражданам Израиля без исключений», — заявил политик на заседании Кнессета (парламента), его выступление транслировал парламентский телеканал.