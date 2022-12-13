Кампус «Школы 21» от Сбера будет открыт в Ярославле

13:15

Сбер и правительство Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Стороны будут развивать стратегическое партнерство в сфере подготовки ИТ-специалистов на территории Ярославской области. В рамках этого запланировано открытие бесплатной школы программирования от Сбера – «Школы 21».

Сбер и региональные власти намереваются вместе создавать условия для подготовки специалистов высокой квалификации для цифровой трансформации области. Для этого планируется развивать профильные образовательные программы для подготовки кадров, обмениваться лучшими практиками и экспертизой, внедрять цифровые технологии, платформенные решения, а также использовать современные методы обучения.

Также стороны договорились о внедрении цифровых технологий на базе HR-платформы «Пульс» на территории Ярославской области для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач служащих. Кроме того, в регионе будут работать технологии дистанционного мониторинга за состоянием здоровья пациентов с инфекционными и хроническими неинфекционными заболеваниями.

«Сбер активно помогает регионам страны в цифровизации различных сфер и отраслей экономики, – отметил Герман Греф. – Совсем недавно мы обсудили направления взаимодействия с Ярославской областью и очень приятно, что в такой короткий период времени подписали соглашение и уже начнем работу по созданию в Ярославле «Школы 21» для подготовки востребованных специалистов в области информационных технологий. Проект обладает уникальной методикой обучения, которая позволяет отбирать самых высокомотивированных участников различных возрастов, а также обеспечивает профессиональную переквалификацию людей всех специальностей. Сегодня цифровизация – это необходимый навык для всех без исключения профессий. Для региона запуск проекта «Школы 21» станет большим шагом с точки зрения формирования пула талантов и высококлассных ИТ-специалистов в Ярославской области».

«Подписание соглашения и реализация проекта «Школа 21» позволят сделать региону настоящий цифровой рывок, шагать в ногу со стремительным развитием передовых технологий не только страны, но и мира, а также самим создавать и развивать IT-технологии, – отметил Михаил Евраев. – Реализация проекта «Школа 21» обеспечит приток квалифицированных специалистов на предприятия Ярославской области не только из региона, но и из рядом расположенных областей. Именно кадры определяют перспективы развития цифровой инфраструктуры региона».

«Школа 21» – инновационный образовательный проект Сбера, который по методике «равный равному» готовит востребованных специалистов в области информационных технологий. Школа программирования дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере IT. Поступление не зависит от результатов ЕГЭ, опыта работы и наличия дипломов. Выпускники трудоустраиваются на должности программистов, инженеров по разработке, менеджеров IT-проектов, аналитиков, разработчиков и другие специальности.