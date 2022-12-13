ЕС выделит Киеву 800 генераторов и 30 млн светодиодных ламп для стабилизации энергосистемы
14:12 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз выделит Украине для стабилизации энергосистемы 30 млн светодиодных ламп и 800 электрогенераторов, которые будут поставляться через создаваемый в Польше хаб. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров в Париже.
«Мы предоставим Украине 800 генераторов, включая 40 больших генераторов, способных обеспечивать электроэнергией больницу. ЕС также передаст Украине 30 млн светодиодных ламп и призывает остальных партнеров выделить еще 20 млн таких ламп, что позволит сэкономить до 1 гигаватт-часа электроэнергии в год, сколько вырабатывает одна АЭС», — сказала она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что эта помощь будет направлена через хаб в Польше, «который начнет работать уже на следующей неделе».
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