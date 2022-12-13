Андрей Воробьев вручил награды семьям, взявшим на воспитание детей из ДНР и ЛНР

14:15

Фото Сергея Хакимова



Губернатор Московской областивручил награды семьям, взявшим на воспитание детей из ДНР и ЛНР. Мероприятие проводится с 2014 года. В этом году форум называется «Сила в семье» – он посвящен поддержке детей и семей, прибывших из зон боевых действий, а также сопровождению и психологической помощи семьям мобилизованных.

На форум были приглашены приемные семьи, службы сопровождения приемных семей, специалисты по работе с семьей и детьми, представители семейных центров, социальные педагоги, юристы, врачи, объединяющие лучшие практики по укреплению семьи и благополучию ребенка.

«Традиционно мы проводим этот форум, встречаемся, чтобы обсудить важные темы. Здесь, в зале, находятся те, кто посвятил всю жизнь воспитанию детей, кто вкладывает в них любовь, душу и сердце, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы поставили амбициозную задачу – закрыть все детские дома. И сделали это. Очень много скептиков было, которые говорили, что это невозможно – каждый год около 1,5 тыс. детей остаются без родителей. В Подмосковье мы реализуем проект «Университет приемных родителей», потому что все, кто собирается принять к себе детей, должны быть подготовлены. Предусматриваем необходимые ресурсы, которые позволяют добиваться неплохих результатов. Я надеюсь, сегодняшняя встреча будет полезной, вы поделитесь своими знаниями. Спасибо советнику главы ДНР по правам ребенка Элеоноре Михайловне Федоренко за то, что вы с нами. Вы – человек, который несет эту миссию, заботитесь о детях. Мы это ценим и дорожим».

В текущем году в форуме участвуют родители, принявшие в семью детей из Донбасса, а также психологи, работающие с мобилизованными и членами их семей. В Подмосковье сейчас находится 150 ребят из ДНР и ЛНР – 118 в приемных семьях, 32 в семейных центрах. Все дети прошли диспансеризацию, записаны в школы, сады, секции дополнительного образования.

Всего в Московской области подобрано 267 семей, готовых принять более 400 детей с Донбасса. В основном они имеют такой опыт, часто многодетные. Семьи проходят подготовку в Школе приемных родителей, проживают в больших частных домах или многокомнатных квартирах, где есть соответствующие бытовые условия.

«Этот год для нашей России особенный. Московская область на протяжении всего исторического пути была всегда для ДНР рядом. Это и лечение, и обучение детей, и гуманитарная, и консультативная помощь. В лице Андрея Юрьевича Воробьёва и его команды для нас это всегда надежное партнёрство и надежные друзья, – сказала Элеонора Федоренко. – Сегодняшний форум посвящен семье, для меня он очень значимый. Дети из ДНР уже полгода находятся в семьях Московской области. Я встречаюсь с родителями и вижу, что ребята счастливы. Это для нас самая большая награда».

Андрей Воробьёв наградил Элеонору Федоренко Орденом Преподобного Сергия Радонежского. В ходе форума вручены и другие областные знаки отличия. Ирине Рудницкой из Рузского г.о. объявлена Благодарность губернатора. Вместе с мужем она воспитывает 11 приемных детей, сейчас берет в свою семью маленькую девочку, тоже из ДНР. Кроме того, Ирина ведет волонтерскую и общественную деятельность.

«У нас большая семья, с мужем мы являемся приемными родителями с 2008 года. В целом воспитали уже 18 ребят. К пятнице ждем пополнение – к нам приедет Златослава, которой 3 годика. Дети ее очень ждут, – сказала председатель Ассоциации замещающих семей в Московской области, клинический психолог и приемная мама Ирина Рудницкая. – Мы работаем с приемными семьями, семьями в трудной жизненной ситуации, стараемся помогать всем. У нас есть кризисный центр для жертв семейного насилия, есть семейная база отдыха «Крылья» на берегу Азовского моря, а также свой волонтерский клуб. Недавно я вернулась из Луганска с гуманитарной миссией, наши приемные родители собирали помощь, спальные мешки, термобелье, носки, шапки, медикаменты, одеяла. Все это им передали ребята из Подмосковья, а также письма и открытки от детей».

Ирина Рудницкая в августе приняла в семью 17-летнего Богдана из Мариуполя. Он уже получил паспорт, поступил в Можайский техникум на механика, с января будет учиться на то, чтобы получить права «Б» и «С». Многодетная мама рассказала, что не так давно Богдан стал волонтером, работает сейчас в объединении «Мастерская Снегурочки» – там формируют 5 тыс. подарков для семей в трудной жизненной ситуации.

Ассоциация замещающих семей готовит также 2 благотворительные елки в Волоколамске – 23 и 24 декабря. Кроме того, планирует устроить серию мини-представлений для семей мобилизованных – Волоколамск, Руза, Шаховская, Наро-Фоминск, Кашира, Луховицы, Лотошино, Клин, Можайск. Богдану в них выпала роль Деда Мороза.

Также Благодарность губернатора объявлена:

- Марине Марченко и Михаилу Серикову из Балашихи, воспитывающих 7 детей;

- Екатерине и Денису Триполец из Шаховской (9 детей);

- заведующей службой сопровождения замещающих семей Семейного центра помощи семье и детям «Наро-Фоминский» Анне Андреевой;

- заведующей отделением Центра инноваций социальной сферы Тамаре Бондаренко;

- заведующей службой сопровождения замещающих семей Семейного центра «Дмитровский» Анна Имподистова.

В настоящее время в Подмосковье более 15 тыс. детей-сирот воспитываются в приемных семьях, и еще 8 тыс. усыновлены.

В Подмосковье ежемесячно приемная семья, воспитывающая детей-сирот из ЛДНР, получает до 65 тыс. на ребенка в зависимости от возраста и здоровья. В эту сумму входят:

- ежегодное пособие – 38 тыс. руб.;

- ежемесячное содержание – от 11 до 20 тыс. руб.;

- вознаграждение родителям в зависимости от здоровья ребенка – от 9,2 тыс. до 25 тыс. руб.;

- компенсация за проезд на транспорте;

- компенсация за проезд к месту отдыха и путевка на отдых всех членов семьи;

- стипендия губернатора – 6 тыс. руб.

Подмосковье – регион-лидер по устройству детей-сирот в семьи. В области работает более 1 тыс. специалистов органов опеки, служб сопровождения, семейных центров. Функционирует 81 школа приемных родителей, где осуществляется подготовка к приему детей-сирот в семьи, психологическое обследование и сопровождение замещающих семей. Выплаты приемным родителям осуществляются проактивно.