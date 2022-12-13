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Британия ввела санкции против 12 российских военачальников

15:32 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания ввела санкции в отношении 12 крупных российских военачальников, трех иранских бизнесменов и официальных лиц, а также одной компании Ирана в ответ на удары РФ по инфраструктуре Украины. Об этом говорится в санкционном списке, опубликованном во вторник МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, введены, в частности, в отношении командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ Николая Паршина, командующего 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александра Санчика, а также генерал-майора Роберта Баранова, который, по информации британского МИД, возглавляет главный вычислительный центр ВС РФ.

Также в черный список были внесены начальник штаба российской группировки «Запад» генерал-лейтенант Михаил Зусько, командир 3-й мотострелковой дивизии генерал-майор Алексей Авдеев, начальник Управления беспилотной авиации Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков, командир 144-й мотострелковой дивизии генерал-майор Олег Цоков, начальник Ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев и командир 4-й танковой дивизии полковник Евгений Журавлев.

Под рестрикции Лондона также попали иранская компания Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее руководитель Юсеф Абуталеби, глава Иранской организации авиационной промышленности Афшин Хадже Фард и бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Абдолла Мехраби.

Всего, по данным британского внешнеполитического ведомства, в ответ на специальную военную операцию России на Украине Лондон применил санкции в отношении 1,2 тыс. граждан России и более 120 российских компаний.

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