Британия намерена использовать счета бизнесменов из РФ для восстановления Украины — МИД

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета подпавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

«Я пообещал изучить вопрос введения санкций в отношении тех лиц, которые поддержали [действия президента РФ] Владимира Путина [на Украине], — сказал он, выступая в Палате общин британского парламента. — Кроме того, мы изучаем [потенциальный] механизм, который должен быть надежным с юридической точки зрения, чтобы взять [их] активы под контроль как часть репараций для реконструкции и восстановления».