Полиция изъяла 1,58 млн евро наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция конфисковала 1,58 млн евро наличными во время обысков в Европарламенте (ЕП) по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщила во вторник бельгийская газета Soir («Суар») со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ходе обысков, проведенных в Европарламенте в понедельник, полиция изъяла 1,58 млн евро наличными», — сообщила газета.