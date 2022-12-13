Рабочие разобрали елку, которую устанавливали в центре Донецка
17:12 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочие разобрали каркас елки на площади Ленина в Донецке, передает корр. ТАСС.
В понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что коммунальные службы начали устанавливать главную елку республики на центральной площади Донецка. Во вторник утром врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на видео в соцсети сообщил, что установка елки в Донецке небезопасна для граждан, так как люди, которые будут собираться возле нее, могут стать мишенями для обстрелов со стороны ВСУ. Также Пушилин отметил, что Донецк будет украшен на улицах, «но без перегибов».
В настоящее время каркас елки разобран, рабочие покинули площадь Ленина.
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