Новых контактов по обмену заключенными с США пока нет - Рябков

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никаких российско-американских контактов по вопросу обмена заключенными на данный момент не предполагается, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не знаю, что они [американцы] имеют в виду, — сказал он на просьбу прокомментировать заявления из США о том, что стороны проведут консультации, посвященные осужденному в России американцу Полу Уилану, на текущей неделе. — По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается».