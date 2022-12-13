Новых контактов по обмену заключенными с США пока нет - Рябков
18:15 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не знаю, что они [американцы] имеют в виду, — сказал он на просьбу прокомментировать заявления из США о том, что стороны проведут консультации, посвященные осужденному в России американцу Полу Уилану, на текущей неделе. — По моим данным, никаких контактов по линиям, о которых мне известно, на эту тему не предполагается».
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