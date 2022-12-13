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НОВОСТИ

Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе

19:00 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики США сообщило во вторник о первом в истории получении прироста энергии в ходе реакции термоядерного синтеза.

Согласно заявлению, распространенному пресс-службой ведомства, ученым Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии удалось получить 3,15 мегаджоуля энергии, затратив на разогрев плазмы 2,05 мегаджоуля.

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