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НОВОСТИ

Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times

19:40 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании принимали участие в секретных операциях на Украине в первой половине 2022 года. Об этом во вторник сообщила газета «Таймс» со ссылкой на заместителя начальника штаба обороны ВС Соединенного Королевства Роберта Магоуэна.

По его словам, военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты не только обеспечивали безопасность работников британского посольства в Киеве, но и были задействованы в других секретных операциях. «В январе текущего года 45-й батальон был в короткие сроки направлен из Норвегии <…> для эвакуации в Польшу британского посольства в Киеве. Своего рода служба экстренной помощи», — указал Магоуэн.

«Затем в апреле они вернулись в страну (Украину — прим. ТАСС), чтобы восстановить дипломатическую миссию и предоставить защиту ключевым сотрудникам. Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков», — отметил военачальник.

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