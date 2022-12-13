Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
19:40 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, военнослужащие 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты не только обеспечивали безопасность работников британского посольства в Киеве, но и были задействованы в других секретных операциях. «В январе текущего года 45-й батальон был в короткие сроки направлен из Норвегии <…> для эвакуации в Польшу британского посольства в Киеве. Своего рода служба экстренной помощи», — указал Магоуэн.
«Затем в апреле они вернулись в страну (Украину — прим. ТАСС), чтобы восстановить дипломатическую миссию и предоставить защиту ключевым сотрудникам. Оба раза батальон поддерживал иные секретные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политических и военных рисков», — отметил военачальник.
НОВОСТИ
- 20:31 13.12.2022
- Замгенсека ООН посетил Херсон
- 19:00 13.12.2022
- Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе
- 18:15 13.12.2022
- Новых контактов по обмену заключенными с США пока нет - Рябков
- 17:40 13.12.2022
- В Казахстане планируют ввести ответственность за дискредитацию армии в «особый период»
- 17:12 13.12.2022
- Рабочие разобрали елку, которую устанавливали в центре Донецка
- 17:00 13.12.2022
- Полиция изъяла 1,58 млн евро наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции
- 16:32 13.12.2022
- Британия намерена использовать счета бизнесменов из РФ для восстановления Украины — МИД
- 16:12 13.12.2022
- Трасса М-12 до конца 2024 года будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени — Хуснуллин
- 16:00 13.12.2022
- Сценарии алармистов о проблемах в экономике РФ не реализовались — Мишустин
- 15:32 13.12.2022
- Британия ввела санкции против 12 российских военачальников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать