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НОВОСТИ

Замгенсека ООН посетил Херсон

20:31 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс во вторник посетил город Херсон, сообщил на брифинге представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.«Сегодня он [Гриффитс] был в Херсоне», — сказал Дюжаррик.

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