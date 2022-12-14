0
0
122
НОВОСТИ

Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной

23:50 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока не видят назревающей военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:31 13.12.2022
Замгенсека ООН посетил Херсон
0
342
19:40 13.12.2022
Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
0
428
19:00 13.12.2022
Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе
0
489
18:15 13.12.2022
Новых контактов по обмену заключенными с США пока нет - Рябков
0
381
17:40 13.12.2022
В Казахстане планируют ввести ответственность за дискредитацию армии в «особый период»
0
440
17:12 13.12.2022
Рабочие разобрали елку, которую устанавливали в центре Донецка
0
513
17:00 13.12.2022
Полиция изъяла 1,58 млн евро наличными в ходе обысков в ЕП по делу о коррупции
0
510
16:32 13.12.2022
Британия намерена использовать счета бизнесменов из РФ для восстановления Украины — МИД
0
524
16:12 13.12.2022
Трасса М-12 до конца 2024 года будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени — Хуснуллин
0
475
16:00 13.12.2022
Сценарии алармистов о проблемах в экономике РФ не реализовались — Мишустин
0
485

Возврат к списку