Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
23:50 13.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — сказал он.
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