Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной

23:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока не видят назревающей военной активности со стороны Белоруссии у границы с Украиной. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Прямо сейчас мы не видим какой-либо назревающей трансграничной активности со стороны Белоруссии [около границы с Украиной]», — сказал он.