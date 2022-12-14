0
0
187
НОВОСТИ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

09:00 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы звучат в Киеве, сообщают в среду украинские СМИ.

Воздушная тревога в столице Украины была объявлена в 05:55 (06:55 мск). Сирена также звучит в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 14.12.2022
Опрос показал падение до минимума популярности принца Гарри после выхода сериала о его семье
0
35
10:05 14.12.2022
В России в 2022 году возникло более 12,5 тыс. лесных пожаров на площади более 3,4 млн га
0
63
10:00 14.12.2022
Жителям Одессы, устраивающим акции из-за отсутствия света, предъявят обвинения — СМИ
0
78
09:32 14.12.2022
Бундесвер не может в полной мере выполнять свои обязательства в рамках НАТО — Spiegel
0
119
09:20 14.12.2022
США обвинили пятерых россиян в незаконной закупке электроники для ВПК РФ
0
140
09:05 14.12.2022
Жители новых регионов РФ могут до 2026 года заменить права без экзамена
0
167
23:50 13.12.2022
Пентагон не наблюдает активности Белоруссии на границе с Украиной
0
514
20:31 13.12.2022
Замгенсека ООН посетил Херсон
0
715
19:40 13.12.2022
Британские морпехи участвовали в сецмиссиях на Украине - The Times
0
774
19:00 13.12.2022
Учеными США впервые в истории получен прирост энергии при термоядерном синтезе
0
853

Возврат к списку