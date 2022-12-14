Жители новых регионов РФ могут до 2026 года заменить права без экзамена
09:05 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители четырех новых регионов России с 14 декабря до 1 января 2026 года могут обменять ранее выданные компетентными органами Украины, ДНР и ЛНР водительские удостоверения на российские без экзамена и медицинского освидетельствования, предъявив паспорт или вид на жительство, а также сами права.
В пресс-центре МВД России сообщили, что постановление правительства, которое регламентирует процедуры предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и закрепляет их особенности, вступает в силу с 14 декабря 2022 года. «Выдача водительских удостоверений производится без сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами, без медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и без взимания государственной пошлины», — говорится в постановлении правительства, с текстом которого ознакомился ТАСС.
Вместе с тем, как следует из документа, для получения российских водительских прав жители указанных регионов должны предоставить паспорт гражданина РФ или вид на жительство и документы, подтверждающие постоянное проживание на территории Донецкой или Луганской народных республик, Запорожской или Херсонской областей. Также в пакет документов необходимо добавить водительское удостоверение, выданное компетентными органами Украины, ДНР, ЛНР или уполномоченными органами Запорожской области или Херсонской области, а в случае отсутствия указанного удостоверения — документы, подтверждающие его получение.
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