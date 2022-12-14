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США обвинили пятерых россиян в незаконной закупке электроники для ВПК РФ

09:20 14.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты во вторник предъявили обвинения группе из семи человек, в том числе пяти гражданам РФ, в закупке электронных компонентов и техники в обход американских санкций для оборонной промышленности России. Как сообщило во вторник Министерство юстиции США, каждому из обвиняемых может грозить до 30 лет тюремного заключения.

«Согласно обвинениям, ответчики незаконно приобретали и экспортировали особо чувствительные <…> электронные компоненты, некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений», — указывается в сообщении.

По версии американского Минюста, все обвиняемые — граждане РФ Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, а также проживающие в США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко — были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые якобы контролируются российскими спецслужбами. В Минюсте предполагают, что последний из перечисленных — Конощенок — является сотрудником ФСБ. «Ответчики, как предполагается, создали продвинутую сеть снабжения, которая незаконно получала важные американские технологии для облегчения работы российской военной машины», — приводятся в сообщении слова прокурора Бреона Писа.

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